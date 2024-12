L’ambassade des États-Unis en Guinée a réagi fermement ce jeudi 5 décembre suite à l’enlèvement de Habib Marouane Camara, survenu le mardi 3 décembre 2024. Selon son entourage, le journaliste aurait été embarqué par des inconnus habillés en uniforme militaire, pour une destination inconnue.

Dans une déclaration, la représentation diplomatique américaine en Guinée a exprimé sa profonde préoccupation face à cet acte. “L’ambassade exprime sa vive inquiétude suite aux informations faisant état de l’enlèvement forcé de Habib Marouane Camara par des assaillants masqués et armés en uniforme. Nous exhortons le gouvernement guinéen à identifier les responsables, à mener une enquête approfondie et à défendre l’État de droit en Guinée”, précise le communiqué, exhortant les autorités à libérer le journaliste et à ouvrir une enquête transparente.

“Nous espérons également des procédures judiciaires transparentes, ainsi que des assurances quant au respect de ses droits humains tout au long du processus”, a sollicité les Etats-unis.