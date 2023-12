Marié le 25 novembre 2022, le couple d’artistes, Cam’s Melodie et la chanteuse Tenin Diawara ont accueillis ce mardi 05 décembre 2023 leur premier enfant.

C’est une bonne nouvelle pour les amoureux et fans du couple Camara. En ce mardi le beat Maker Camara Mohamed alias Cam’s Melodie et sa chère épouse la reine de Bania Tenin Diawara ont accueillis leur premier fils. L’annonce a été faite par le couple, à travers leurs différents réseaux sociaux.

« Salut la famille notre Bébé est enfin arrivé ! Merci a vous mes fans qui ont toujours été là pour nous et à mon mari qui a su accepter mes chichis pendant ma grossesse. Merci et à très bientôt pour vous présenter votre petit amour », a écrit Tenin Diawara sur sa page Facebook.

« Je me sens honoré et béni de partager cette aventure avec toi, et je suis impatient de voir grandir notre petit garçon entouré de l’amour que tu lui offres déjà si généreusement.

Félicitations, mon amour, pour la naissance de notre fils. Ta maternité rayonne d’une beauté qui dépasse les mots, et je suis infiniment reconnaissant de t’avoir à mes côtés. Merci pour ce beau cadeau maman longue vie et meilleur santé à vous et que le tout puissant Allah vous protège et qu’il vous garde longtemps amine », se réjouit le père, Cam’s Melodie.