Les témoins dans le dossier du massacre du 28 septembre 2009 se succèdent à la barre du tribunal criminel de Dixinn délocalisé à la Cour d’appel de Conakry. Après le général Ansoumane Camara alias Baffoé, c’est l’ancien Directeur général de la police de comparaître, ce mardi 5 décembre 2023.

Dans son récit, Valentin Haba est revenu sur l’implication de la police dans le maintien de l’ordre, le déploiement des camions et le nombre des corps qui ont été ramassés au stade. Dans son exposé à la barre, l’officier de police explique être arrivé au stade aux environs de 10 heures.

« J’ai été appelé par le directeur de la protection civile qui me dit qu’on nous appelle au Camp Samory pour une réunion. Arrivé au camp Samory, Baffoé m’appelle depuis le stade pour me dire que tout est gâté. On a entendu des coups de feu, directement je suis venu jusqu’au camp Camayenne où j’ai trouvé Baffoé, on est allés ensemble. Arrivé en face du Fondis, j’ai vu le pick-up du colonel Thiegboro qui m’a signalé en me disant qu’il y a des leaders qui ont été blessés, il veut les envoyer aux soins à la clinique Pasteur, on s’est séparé. Je suis allé au stade avec des éléments de la police, on a trouvé personne au niveau du grand stade, au niveau du stade annexe, c’est là qu’on a vu 17 corps. J’ai appelé le ministre de la Sécurité, Général Toto, pour lui dire que la situation n’est pas bonne parce qu’il y a des corps. Il me dit, attendez je vais vous envoyer des véhicules. Quelques minutes après, deux véhicules sont venus, les gens avaient commencé à ramasser les corps, ils ont procédé à l’embarquement, les véhicules ont pris la direction de Camp Samory, on les a suivis. Quand nous sommes arrivés au Camp Samory, j’ai appelé le Général Toto, je lui ai dit que je souhaiterai que vous soyez là, mais avant qu’il n’arrive, le ministre de la Santé était déjà arrivé. Entre-temps, le Général Toto est arrivé. On a compté les corps dans les camions, on en a trouvé 54. Le ministre Toto a dit au ministre de la Santé de prendre les corps en charge et que lui, il prenait en charge les frais. Et comme cela a été dit, c’est sur le contrôle du ministre de la Santé que les véhicules sont sortis du Camp Samory», a-t-il témoigné, ajoutant qu’il avait demandé au directeur central de la police judiciaire de déployer une équipe de la division d’investigation criminelle et la police scientifique au stade.

Les avocats de la partie civile trouvent la déposition de l’ancien Directeur général de la police très enrichissante. Me Alpha Amadou DS Bah promet d’exiger des explications plus claires sur la disparition des corps, mais aussi sur les fosses communes.

« C’est une déposition très enrichissante, parce qu’aujourd’hui, nous avons la preuve que le Général Toto a commandité l’envoie de deux camions pour le ramassage des corps au Stade. Au préalable, le général Oumar Sanoh (chef d’état-major général des armées d’alors, ndlr) avait déjà indiqué lui-même avoir fait envoyé 4 camions. Donc, nous avons 6 camions qui ont été envoyés pour le ramassage des corps. Cela est constant et nous voulons savoir combien de corps tous ces camions ont ramassé. Nous avons espoir que les débats vont nous mener vers les fosses communes. Pour le moment, ce n’est pas acquis,mais nous avons la certitude qu’il y a plus de 157 corps », a déclaré l’avocat.