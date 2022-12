Le capitaine Moussa Dadis, un des accusés dans l’affaire des massacres du 28 septembre 2009, a comparu devant le tribunal criminel de Dixinn ce lundi 5 septembre 2022. Cette comparution n’a été que d’une courte durée car, l’ancien chef de la junte a dit ne pas être en forme pour livrer sa part de vérité.

Moussa Dadis Camara était très attendu à la barre puisque c’est lui qui était aux affaires au moment de ces massacres au stade. Tout le monde veut savoir si oui ou non Dadis avait donné l’ordre aux bérets rouges d’aller au stade et commettre ces crimes. Mais le tribunal et l’opinion doivent attendre une semaine.

« Monsieur le président, avec votre permission, je ne voudrais pas faire certains détails, je suis un officier d’État- major, nous sommes faits pour la guerre et nous sommes faits pour la prison. Je souffre, j’en ai déjà informé mes avocats, sauf, sous votre respect si effectivement vous m’obligez. Je ne suis pas au-dessus de la loi, si vous m’obligez, je pourrai essayer d’être à votre entière disposition. Mais, en toute sincérité, je ne me sens pas bien. Je ne suis pas en mesure de donner ma part de vérité », a déclaré Moussa Dadis Camara dès sa prise de parole devant le tribunal.

À la question de savoir quand est-ce qu’il sera prêt pour livrer sa part de vérité par rapport aux massacres du 28 septembre, il a laissé entendre que ce serait de « l’incertitude » de sa part, de dire exactement le jour ou la date.

« Je veux tout simplement vous dire que si depuis plus de 13 ans, je me suis battu corps et âme jusqu’à ce que je sois devant votre auguste tribunal, les jours à venir par la grâce de Dieu, je serai là devant les éminents magistrats pour dire ma part de vérité. Mais vous dire un ou deux jours, je ne suis pas un homme qui aime mentir. Je vais vous dire simplement Monsieur le président, dès lors que je vais me rétablir, je le ferai, je suis même plus pressé, en toute sincérité ».

Après avoir rappelé à l’accusé que le ministère public lui avait fait parvenir une information le concernant, ou il était demandé d’accorder trois semaines à Dadis Camara pour sa comparution, le Président du tribunal, Ibrahima Sory 2 Toumkara a décidé de renvoyer l’affaire au 12 décembre prochain.