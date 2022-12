La demande de mise en liberté de Kassory Fofana, avec caution ordonnée par la chambre de l’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) n’a pas abouti. Le procureur spécial Aly Touré a introduit un recours contre l’ordonnance de mise en liberté. Une démarche que l’avocat du prévenu fustige.

Me Sidiki Bérété déclare que le procureur spécial Aly Touré a droit de faire recours contre la libération de son client. Mais il trouve tout de même trop que Aly Touré continue sur cette voie : « C’est notre dernier espoir maintenant qui est désormais la cour suprême. La Cour va décider probablement. Et c’est la quatrième liberté octroyée à Kassory. Le 31 mai, les mois de juillet, fin septembre et maintenant. Cela fait quatre fois qu’on le libère puisque le dossier semble vide. Je me demande pourquoi on s’oppose à tout prix. Ce n’est pas Aly Touré. Quelqu’un qui a bénéficié un décret d’une transition, ne fait qu’obéir des ordres contre sa volonté, sa confiance et contre la loi aussi. Une détention préventive de huit (8) mois et il n’y a rien dedans, le dossier est vide. On a envoyé les rapports de MAMRI, ANIES, de plazadiam vides. Ce n’est pas pour rien que les juges ont cru à la liberté de Kassory. Il est détenu à cause de ses intentions politiques, pour l’humilier. Sinon ça ne repose sur rien » a-t-il regretté.

L’avocat ajoute ceci : « Cette fois-ci on ne va pas accepter, il faut que l’appel du procureur soit examiné par le président de la chambre, parce que lui est au service d’Aly Touré. Donc à chaque fois qu’il veut nuire, il relève appel à cette chambre » a-t-il conclu.