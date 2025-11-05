La question du non-enrôlement de l’ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo sur les listes électorales connaît un nouveau développement. Ses avocats ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO afin de dénoncer ce qu’ils ont qualifié de refus arbitraire de l’inscrire dans le fichier électoral.

Face aux interprétations qui laissent entendre que cette démarche viserait à permettre sa participation à la présidentielle du 28 décembre 2025, la direction nationale de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a apporté des précisions.

Dans un communiqué publié par sa Cellule de communication, l’UFDG dément toute intention de son leader de solliciter par cette saisine un droit de candidature au prochain examen. « Le Président Cellou Dalein Diallo a instruit ses avocats de saisir la Cour de Justice de la CEDEAO d’une plainte contre l’État guinéen, suite au refus arbitraire de le faire enrôler dans le fichier électoral national alors qu’il était en possession de tous les documents requis », précise le document.

Le parti souligne que cette démarche vise avant tout la défense des droits civiques de son leader. “Sa plainte vise exclusivement à dénoncer une violation manifeste de ses droits civiques et politiques et à obtenir réparation, à travers sa réinscription en tant que citoyen guinéen dans le fichier électoral », poursuit le communiqué.

L’UFDG insiste également sur le fait que cette saisine n’a aucun lien avec l’élection prévue à la fin de l’année. “Elle n’a nullement pour objet de permettre une participation à la mascarade électorale prévue le 28 décembre 2025, à laquelle l’UFDG et les coalitions dont elle est membre ont clairement décidé de ne pas s’associer », affirme le parti.

Pour l’UFDG, il est essentiel de distinguer la reconnaissance d’un droit de son exercice. « Autrement dit, être inscrit sur une liste électorale ne signifie pas une volonté de se porter candidatou même de voter », conclut le communiqué, estimant que cette distinction mérite d’être clairement comprise et respectée.