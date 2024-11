Le ministère de l’Environnement a annoncé ce mardi 5 novembre 2024, la levée de la suspension de l’exploitation du bois à travers le pays.

Dans le communiqué diffusé sur la RTG, la ministre Djami Diallo a exprimé sa gratitude envers tous les acteurs de la filière bois pour leur respect des mesures édictées dans le communiqué du 3 juin 2024, suspendant temporairement la coupe, le transport et l’importation de bois en Guinée. Cette pause stratégique, rappelle Mme la ministre, visait à réduire l’exploitation forestière non encadrée sur l’ensemble du territoire national et à favoriser des discussions autour de pratiques durables pour une meilleure gestion des ressources naturelles.

Djami Diallo précise que cette période de trêve a permis de limiter les coupes de bois, notamment autour des zones protégées, des berges et des sources de cours d’eau. Des concertations nationales ont été organisées, aboutissant à la définition de mesures pour une exploitation forestière à faible impact environnemental.

Ce résultat est le fruit des efforts combinés de la brigade de lutte contre la criminalité faunique et floristique et de la gendarmerie environnementale, qui ont intensifié les patrouilles pour surveiller et protéger les ressources forestières, indique la ministre.

Face à ces résultats positifs, la ministre annonce que la coupe, le transport et l’importation de bois sont autorisés à nouveau à compter du mercredi 6 novembre 2024. Toutefois, elle précise que cette reprise s’applique exclusivement à la consommation nationale, excluant toute exportation pour le moment.

Elle appelle enfin les acteurs de la filière à poursuivre leur engagement pour une exploitation durable des ressources forestières, essentielle pour la préservation de l’écosystème guinéen et le bien-être des générations futures.