Procédures administratives et accès aux services publics : le gouvernement veut réduire les formalités et les délais

Le gouvernement guinéen entend s’attaquer aux lourdeurs qui affectent encore les démarches administratives. Lors de l’ouverture, ce mercredi 26 août à Conakry, d’un atelier consacré à la relecture de la loi relative à l’organisation et au fonctionnement de l’administration, ainsi qu’à l’élaboration de deux projets de loi portant respectivement sur la Charte du service public et la simplification des procédures administratives, Faya François Bourouno a annoncé plusieurs pistes de réforme.

Dans son intervention, le ministre de la Modernisation de l’Administration et de la Fonction publique a reconnu que la complexité des démarches constitue encore un frein aussi bien pour les usagers que pour les activités économiques et sociales.

Le gouvernement travaille ainsi sur plusieurs mesures visant à simplifier les procédures, réduire les délais et améliorer l’accès des citoyens aux services publics. « La complexité des procédures, la multiplication des formalités, les délais excessifs et parfois l’insuffisance de l’information constituent des obstacles à l’accès aux services publics et au développement des activités économiques et sociales », a déclaré Faya François Bourouno.

Face à ce constat, l’exécutif souhaite mettre en place un cadre juridique permettant de rendre les démarches administratives plus simples et plus accessibles. Le ministre précise toutefois que cette volonté de simplification ne signifie pas la suppression des règles nécessaires au fonctionnement de l’État. « Simplifier l’administration ne signifie pas supprimer les règles nécessaires à la protection de l’intérêt général. Il s’agit plutôt de rendre les règles plus simples, les procédures plus lisibles, les démarches plus rapides et les services plus accessibles », a-t-il expliqué.

Le projet de loi consacré à la simplification des procédures devrait notamment permettre de rationaliser les formalités administratives et de réduire les délais de traitement des dossiers. Le gouvernement entend également favoriser la dématérialisation des services publics. « La future loi devra ainsi créer un cadre permettant de systématiser la simplification administrative, de rationaliser les formalités, de réduire les délais, de favoriser la dématérialisation et de promouvoir le principe de “dites-le-nous une fois”, lorsque les conditions juridiques et techniques le permettent », a annoncé Faya François Bourouno.

Le principe « dites-le-nous une fois » vise notamment à éviter aux usagers de fournir à plusieurs reprises les mêmes informations ou pièces déjà détenues par l’administration, lorsque les conditions juridiques et techniques permettent leur partage entre les services concernés.

Pour le gouvernement, la simplification administrative doit dépasser le cadre d’une réforme ponctuelle pour devenir une pratique durable au sein de l’administration.

L’objectif affiché est d’améliorer concrètement la relation entre les services publics et les citoyens. Pour Faya François Bourouno, la réussite de la modernisation de l’administration devra d’ailleurs se mesurer à l’expérience vécue par les usagers. « La modernisation de l’administration ne sera véritablement réussie que lorsqu’elle se traduira par une amélioration perceptible de l’expérience de l’usager dans ses rapports avec les services publics », a-t-il souligné.

Les travaux engagés doivent ainsi contribuer à l’élaboration de textes destinés à accompagner la transformation de l’administration guinéenne et à améliorer l’efficacité du service public.