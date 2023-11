En dépit des dispositions prises par les autorités préfectorales, Siguiri est en proie à une insécurité grandissante.

Une attaque en main armée a été enregistrée, samedi 4 novembre 2023, à SÈKÈ KOLENDA à 45 kilomètres de la préfecture de Siguiri Centre. Deux boutiques vandalisées, les malfrats ont réussi à emporter de l’argent et des appareils.

Selon les témoins, les bandits sont venus à 3 sur une moto, puis ils ont fait irruption dans une première boutique où ils ont pris une forte somme d’argent et une machine de détection d’or. Dans la deuxième boutique, ils ont pris de l’or, de l’argent et trois machines de détection d’or. Et avant de s’enfuir, ils ont tué le propriétaire de la boutique. La victime, Ibrahima Bah, était âgée de 22 ans, originaire de Bissikirima dans la préfecture de Dabola.

Les autorités se sont saisies du corps pour de fins d’enquêtes.

De notre correspondant régional, Mamoudou Aimé Césaire Condé