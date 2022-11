Selon l’analyse de Sékou Koureissy Condé, le dialogue souhaité par le pouvoir en place, ne pourrait être une réussite que si les différentes parties (gouvernement, leaders politiques, acteurs de la société civile), ne sont pas autour de la table pour discuter ensemble. C’est pourquoi il a lancé une invite au président de la transition et au gouvernement.

Sékou Koureissy Condé souhaite à ce qu’un climat de confiance soit restauré entre les acteurs politiques et les membres de la transition. Il pense que la stratégie consistant à lancer des poursuites judiciaires contre les acteurs politiques et sociaux, devrait cesser en vue d’approcher les personnes concernées.

«Il s’agit de laisser tous les acteurs venir prendre leur responsabilité citoyenne, être sur le terrain avec la poursuite judiciaire vérifiable et preuve à l’appui. On n’a pas de problème par rapport à cela. Mais lorsqu’il y a crise de confiance, quelqu’un pense qu’on m’appelle, dès que je vais venir on va me mettre en prison…, il faut lever l’équivoque là. Il faut rassurer les leaders politiques», a souligné le président du parti ARENA.

Sékou Koureissy Condé affirme aussi qu’il ne faut pas laisser le problème interne, être un blocus dans le processus de la transition.