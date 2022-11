Les avocats de Kabinet Sylla dit Bill Gates était devant la presse ce samedi 5 novembre 2022, pour dénoncer le mandat décerné contre leur client.

L’ex-intendant du président Alpha condé est visé par la justice guinéenne pour détournement de deniers publics. Il a été placé jeudi 3 novembre 2022, en détention provisoire, à la maison centrale de Coronthie.

«Kabinet SYLLA a été convoqué pour un interrogatoire de première comparution qui s’est tenu le 03 novembre 2022, au cours duquel, il a été inculpe et placé en détention préventive en dépit de l’absence de tous indices graves ou concordants», dénonce me Almamy Samory Traoré dans une déclaration.

Pour les avocats, les conclusions du procès-verbal de synthèse qui est l’éléments du dossier de la procédure et réalisé, sous l’égide de la chambre de l’instruction, ne permettent pas l’inculpation de m.Sylla Kabinet. Au motif qu’il n’y existerait pas d’indices graves ou concordants de détournement.

Me Almamy Samory Traoré, Me Lancinet Sylla et me Joachim GBILIMOU regrettent l’inculpation et le placement de leur client Kabinet SYLLA, en «toute illégalité» à la maison centrale de Coronthie.

A date, les conseilles de Sylla Bill Gates informent l’opinion qu’ils ont déposé déjà, un recours à des fins d’annulation de l’inculpation, une déclaration d’appel contre l’ordonnance de son placement en détention préventive et une requête aux fins d’examen immédiat de cet appel à qui de droit.

Pour rappel Kabinet Sylla alias Bill Gates est poursuivi par la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) pour des faits présumés de corruption dans le secteur privé, de détournement de deniers publics, de recel de fonds public, d’enrichissement illicite, de concussion, d’abus d’autorité, de blanchiment de capitaux et de complicité de ces faits.