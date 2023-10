Contrairement à ce qui avait été annoncé, les réquisitions et plaidoiries dans le dossier qui oppose Ibrahim Diallo responsable des opérations du FNDC et l’ex-commissaire spécial de l’Aéroport de Conakry n’ont finalement pas eu lieu, ce jeudi 05 octobre 2023 au tribunal de première instance de Mafanco.

Selon l’avocat du plaignant, Me Alseny Aissata Diallo, le retour des vacances judiciaires et le débrayage des magistrats seraient les causes de la non-programmation de ce dossier comme prévu. Il annonce par la même occasion que le dossier reprendra le jeudi 12 octobre prochain devant ce tribunal.

Pour rappel, le responsable des Opérations du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) poursuit l’ex-commissaire spécial de l’aéroport de Conakry, Ibrahima Naby Traoré, pour «atteinte à la liberté individuelle et abstention délictueuse».

Des accusations qui sont catégoriquement rejetées par le prévenu qui a toujours déclaré avoir exécuté un ordre.