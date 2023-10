Le procès de l’ancien président de l’Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, a été renvoyé à lundi 9 octobre 2023.

Le renvoi a été décidé pour cause d’indisponibilité d’un des membres qui compose la Chambre de jugement de la CRIEF. «À la dernière minute, nous avons été informés de l’indisponibilité d’un des conseillers de la Cour pour cause de maladie. Pour cette raison, la composition ne peut pas être régulière. Le dossier a été renvoyé à lundi 9 octobre 2023», explique Me Lanceï 3 Doumbouya, l’un des conseillers de Amadou Damaro Camara.

Le procès qui implique cet ancien haut commis de l’État guinéen s’est ouvert le 20 mars 2023. Depuis Amadou Damaro Camara a toujours brillé par son absence pour des raisons “de santé”.

Ce jeudi 5 octobre, son avocat avait confirmé la volonté de son client à venir répondre devant le juge, même si Damaro n’était pas encore arrivé à la cour. Ses coaccusés Zeinab Camara (Zée Pharel), Michel Kamano et Jun Sen Cheng étaient déjà dans la salle des audiences de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

L’ancien président de l’Assemblée nationale est poursuivi pour des faits présumés de «détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, corruption dans le secteur public et privé, prise illégale d’intérêts et complicité».

Il est en détention à la Maison centrale de Conakry depuis le 27 avril 2022.