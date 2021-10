Renversé le 5 septembre 2021, le sort de l’ex président guinéen divise l’opinion nationale et l’international. l’ancienne députée uninominale de Dalaba soutienne qu’Alpha Condé doit être jugé en Guinée par des magistrats convaincus qui peuvent dire la vérité.

«Comme le président Doumbouya dit que la justice doit être la boussole, Alpha Condé doit être jugé ici par des magistrats convaincus et qui peuvent dire la vérité. On a des magistrats qui sont là et qui peuvent dire non à n’importe qui et dire la vérité rien que la vérité. Ils sont là encore. Donc il va être jugé ici».

A l’en croire, la santé du président déchu ne constitué pas un obstacle pour qu’il ne soit pas jugé ici. Puisque l’ancienne élue de Dalaba croit fermement qu’Alpha Condé peut être mis dans de bonnes conditions à travers son médecin afin que sa vie ne soit pas en danger. « On va le mettre dans de bonnes conditions, son médecin est là, il va se soigner ici comme tous les Guinéens. Donc lui aussi en tant que Guinéen, il doit bénéficier des soins ici», a-t-elle conclu.