Le responsable de la Cellule de communication de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) déplore les violences survenues ces derniers jours à Kankan. Dans l’émission Oeil de Lynx de ce lundi 05 octobre, Ousmane Gaoaul Diallo affirme qu’il y a une main noire derrière cette situation.

« Ce qui se passe, il y a un certain syndicaliste qui est guidé par le ministre Bourema Condé. Ils ont deux véhicules qui sont chargés de voyous et qui sillonnent certains quartiers pour semer des violences.

Les populations de Kankan vivent cela avec beaucoup de terreur parce que si c’était un problème qui était généralisé il n’y aurait plus un militant de l’UFDG à Kankan . Donc c’est un groupe de bandits comme un peu quand Malick Sankhon entretenait les chevaliers de la république. Aujourd’hui, c’est Boureima Condé qui a ses propres chevaliers de la république. Quand je prends la peine de dire le nom du ministre Boureima Condé, je n’ai pas dit un tiers personne, c’est parceque nous avons suffisamment d’informations pour le mettre en cause.

C’est lui qui paie des voyous et qui sont entrain de faire des violences dans la ville de Kankan et ils sont soutenus par le parti au pouvoir. C’est lui qui est venu déclencher même ordonner que les gens aillent détruire des kiosques que l’ufdg avait. On avait que 40 kiosques au début et maintenant, on se retrouve avec 665 c’est ce qui les inquiètent « , explique t’-il.