Éducation : la rentrée scolaire fixée au 5 octobre

Le gouvernement guinéen a fixé au 5 octobre 2026 la date de la rentrée scolaire pour l’année académique 2026-2027. La décision a été annoncée à l’issue du conseil des ministres tenu jeudi 3 septembre.

Au cours de cette réunion, le gouvernement a notamment examiné la proclamation des résultats de la session de rattrapage du baccalauréat unique 2026 ainsi que les préparatifs de la rentrée scolaire 2026-2027, notamment la rentrée administrative et l’ouverture des classes.

S’agissant de la session de rattrapage du baccalauréat unique, le conseil des ministres a félicité la ministre de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle pour les dispositions prises en vue de son organisation.

Ces mesures ont notamment permis d’aboutir à la proclamation des résultats de cette session.

À l’issue des échanges sur les préparatifs de la nouvelle année scolaire, le gouvernement a finalement arrêté la date du 5 octobre 2026 pour la rentrée scolaire 2026-2027.