Un premier round entre manifestants et forces de l’ordre a eu lieu ce jeudi 5 septembre 2024, en marge de la manifestation organisée par les Forces vives de Guinée.

Depuis le matin, la situation était calme et tout semblait sous contrôle. La circulation devenait de plus en plus dense lorsqu’un groupe de jeunes a tenté de barricader la route au niveau de la T8. Immédiatement, des policiers postés dans la zone sont intervenus et ont réussi à rétablir l’ordre.

Quelques minutes plus tard, des gendarmes sont venus lancer du gaz lacrymogène, dispersant tout le monde, y compris les taxi-motards et les passants.

Au moment où nous mettons cet article en ligne, la circulation a repris son cours normal. Mais la zone reste toujours sous une forte surveillance des agents des forces de défense et de sécurité.