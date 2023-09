Souleymane Diallo (16 ans) et Mamadou Pathé Baldé (19 ans) ont été tués dans la nuit du lundi 4 septembre 2023 sur l’Axe, dans le quartier T8, à la veille des manifestations des Forces vives de Guinée. Leurs parents sont inconsolables.

Amadou Tidiane Sow est l’oncle maternel du jeune Souleymane Diallo “tués par balles” à la T8, hier aux environs de 19 h. Il était au carrefour Cimenterie quand il a été informé. « Au moment où je finissais ma prière ici, à la maison, un des mes enfants est venu m’informer que Souleymane a reçu une balle. Nous sommes allés voir le corps dans une clinique. Nous avons pu constater qu’il a reçu deux balles à la tête qui sont sorties à la nuque. Devant cette clinique, il avait déjà perdu assez de sang. (…). Les médecins m’ont dit de l’envoyer à l’hôpital Ignace Deen. Mais arrivé à Donka, au portail, il était déjà mort. Finalement, on a transporté le corps à la morgue de notre mosquée [T8]. C’est ce matin qu’on a informé le chef de quartier. Et l’autorité nous a autorisé à l’enterrer », a-t-il expliqué pleurant son neveu qui, soutient-il, n’était pas impliqué à une quelconque manifestation.

D’après les explications, le jeune Souleymane Diallo, était à l’école. À son retour, son maître peintre l’a sollicité pour aller peindre la maison qu’il devait achever. C’est sur la route à Mangueboungny (Sonfonia ) que les policiers auraient tiré sur lui.

Le père de Souleymane était un ex-garde du corps du Général Sékouba Konaté. Il avait également été tué dans des circonstances qui sont restées floues. Mariama Diallo, mère de Souleymane, est inconsolable. « Ils ont tué mon mari sous Alpha Condé. Et maintenant, ils ont tué mon enfant. Je n’ai personne. Je pardonne mon fils et je laisse à Dieu. Il ne me reste plus rien maintenant. Ils ont tué toute ma famille. On m’a arraché mon époux et mon fils ».

Mamadou Pathé est la deuxième victime, tuée également dans le quartier T8. Son père Mamadou Baldé, maître coranique, témoigne : « Nous avons passé ensemble à l’école coranique de 8 h à 12 h. Nous sommes revenus ensemble. Après le repas, nous sommes repartis encore. Nous sommes restés là-bas jusqu’à 18 h. C’est au moment du retour qu’ils ont tiré sur Pathé. C’est un de ses amis qui est venu dire à sa mère que les militaires ont tiré sur lui au niveau du pied. Mais au moment où on était informé, il m’était impossible de sortir. Après la prière de 19 h, je suis sorti avec les voisins sur la moto pour aller à la clinique qui se trouve à la T6. Arrivé là-bas, le médecin nous a accueillis en nous présentant les condoléances. Le corps avait été déposé dans la chambre froide. »

La famille n’a pas pu récupérer le corps de Mamadou Phaté Baldé pour le moment.

Depuis le coup d’État du 5 septembre 2021, 26 personnes ont été tuées par balle pendant les manifestations sur l’Axe, selon les Forces vives de Guinée composées d’acteurs politiques et sociaux, dont l’ancien parti au pouvoir, le Rpg arc-en-ciel, le Fndc, l’Ufr, le FFSG et l’Anad. Le Cnrd dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya est accusé de garantir l’impunité aux auteurs de ces “assassinats ciblés”.