L’une des grandes voix de la musique pastorale guinéenne Petit Yero a annoncé son soutien et sa participation au concert de paix et d’unité nationale organisé dans le but de célébrer l’an 2 du coup d’État du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) contre Alpha Condé.

Après l’annonce de Pathé Moloko, c’est autour de Pétit yero d’annoncer sa présence au concert de paix et d’unité nationale prévu, ce mardi 05 septembre 2023 à l’esplanade du Palais du peuple sur initiative des artistes Takana Zion , Oudy 1er et Maître Hit man.

“À l’attention de tous les Guinéens, Peul, Sosso, Maninka , Kissi , Toma , Landouma. A votre attention, le pouvoir du moment célèbre ce 05 septembre leur anniversaire de 2 ans depuis leur arrivée au pouvoir. Moi Petit Yero, je suis prêt à soutenir cela car le Guinéen est égal au Guinéen. Que Dieu aide la Guinée à aller de l’avant, on n’est dedans et on vous rejoint là-dans. Je profite de l’occasion pour saluer le colonel Mamady Doumbouya”, a-t-il déclaré dans une vidéo sur Facebook.

https://fb.watch/mS3HWnJPTC/?mibextid=cr9u03