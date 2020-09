A quelques jours de la fin du dépôt des candidatures pour la présidentielle 2020, l’UFDG, principal parti de l’opposition, n’a toujours pas déposé son dossier de candidature. Cellou Dalein Diallo, premier responsable de cette formation politique, a instruit ses hommes d’entamer une concertation au sein de son parti afin de recueillir les avis des militants à la base. Une concertation qui révèle que la grande partie de ses militants veut une participation de la deuxième force politique du pays. Labé, fief incontestable du parti, a répondu favorable. En tout cas, si on en croit le responsable de la jeunesse du parti de cette région.

Fichier électoral contesté, des morts enregistrés, Cellou va –t-il s’engager ?

En regardant dans le rétroviseur, le processus électoral du 22 mars dernier a causé la mort de plusieurs jeunes opposés au changement constitutionnel et au troisième mandat pour l’actuel Président de la République. Plusieurs acteurs politiques, non convaincus de la fiabilité du fichier électoral, avaient décidé de boycotter ce double scrutin. Et, l’Union des forces démocratiques de Guinée était au premier rang du combat. Cellou Dalein a d’ailleurs plusieurs fois annoncé son désaccord à la gestion de l’ancien président de la CENI, Me Salif Kébé, décédé des suites de coronavirus.

Pour le compte de la présidentielle de 2020, la Céni a reconduit le même fichier électoral, même si des corrections ont été faites en seulement 15 jours. Les observateurs se demandent : cela a-t-il concrètement mis fin aux débats sur les électeurs problématiques ?

Boycotte des élections législatives, l’UFDG regrette ?

Malgré des violences et l’annulation des bureaux de vote, le Rpg-arc-en-ciel a réussi à avoir la majorité à l’Assemblée Nationale (les 2/3 ndlr). L’UFR, L’UFDG, le BL, le PADES ont raté l’occasion. Dr. Ousmane Kaba, ancien ministre de l’économie, a d’ailleurs annoncé son regret. Cellou Dalein Diallo, même s’il ne l’a pas dit ouvertement, ne veut pas se brûler deux au même feu. C’est pourquoi, les militants pensent que le parti devrait participer à cette présidentielle de 2020.

Participation à la présidentielle, l’UFDG et le FNDC vers un divorce ?

Même si certains avancent que l’UFDG c’est le FNDC, il faut noter que l’organisation regorge surtout des membres de la société civile qui en sont d’ailleurs les initiateurs. Si le principal parti de l’opposition accepte de répondre favorable aux demandes de ses nombreux militants, un divorce pourrait être consommé entre lui et le FNDC. D’ailleurs, Sékou Koundouno, responsable des stratégies et planification au sein du FNDC, avait déjà mis en garde les partis politiques qui souhaitent répondre à l’appel de la CENI. Sur ce, plusieurs indiscrétions annoncent que le Président du PADES, candidat à la présidentielle, est déjà exclu du Front. Cellou Dalein le prochain ?

L’UFDG à la présidentielle, la mémoire des jeunes décédés souillée ?

Pour combattre une éventuellement candidature d’Alpha Condé, une centaine de jeunes ont été pour la plupart arrachés à la fleur de l’âge, suite aux appels à manifester du Front National pour la défense de la constitution (FNDC), organisation rangée contre une nouvelle Constitution. L’UFDG, qui a sans doute perdu de nombreux militants, avait juré d’empêcher ‘’le Körö national’’ de se présenter. Ce qui n’est plus possible d’autant plus que le locateur du Palais ‘’Sèkhoutouréya’’ a déjà déposé sa candidature.

Pour plusieurs citoyens, participer à cette élection, c’est d’avoir sacrifié les âmes de ces opposants tombés sur ‘’l’axe de la démocratie’’.

Toutes ces idées égrenées plus haut, tracassent sans doute l’esprit du président de l’UFDG.

Cellou Dalein, en se souvenant de ces morts, blessés et dégâts matériels, répondra -t-il à l’appel de la CENI, comme le lui demandent ses militants ? Bien plus malin celui qui pourra le deviner.

Mohamed Cissé, journaliste

623-33-83-57

Mohamedcisseft19@gmail.com