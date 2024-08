Après 18 mois de procès, le Tribunal criminel de Dixinn a rendu son verdict dans l’affaire du massacre du 28 septembre 2009. Plusieurs dignitaires du CNDD, la junte militaire au pouvoir à l’époque, ont écopé de lourdes sanctions. Moussa Dadis Camara a été condamné à 20 ans de prison, tandis que d’autres ont été condamnés à des peines allant de 10 à 20 ans. Quatre accusés ont été déclarés non coupables de crimes contre l’humanité.

Outre les 109 filles et femmes victimes de viols et d’autres violences sexuelles, la Commission d’enquête internationale avait, dans son rapport de 2009, confirmé l’identité d’au moins 156 personnes tuées ou disparues. Parmi ces personnes, 67 corps ont été restitués aux familles, 40 autres ont été vues mortes au stade du 28 septembre et dans les morgues, mais leurs corps ont disparu, et 49 personnes ont été vues au stade, leur sort restant inconnu jusqu’à présent.

Où sont ces personnes disparues ? Lors des débats, la partie civile avait demandé un transport judiciaire sur les lieux suspectés d’abriter les fosses communes, notamment dans le quartier Faban, derrière l’aéroport de Conakry. Le Tribunal a rejeté cette demande.

Les parents des disparus pourront-ils un jour découvrir où leurs proches sont enterrés ? L’avocat Me Amadou DS Bah garde l’espoir que le second volet du procès du massacre du 28 septembre 2009 offrira cette opportunité. “Effectivement, l’exhumation des corps est le bémol de ce procès. Nous avons sollicité, au cours des débats, un transport judiciaire pour localiser les fosses communes. Cette demande n’a pas été obtenue, mais nous ne perdons pas espoir. Le second volet du procès, toujours en cours, pourrait nous offrir la chance d’obtenir l’exhumation ou la localisation des fosses communes. Ce n’est pas terminé, nous avons encore une opportunité d’atteindre nos objectifs.”