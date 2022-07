Acteurs politiques, activistes de la société civile, se montrent tous «indignés» de la manière par laquelle les responsables du Front national pour la défense de la constitution (FNDC), ont été arrêtés ce mardi 5 juillet à Conakry. Le président du parti Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), a fustigé le comportement des agents des forces de l’ordre avant d’appeler à une mobilisation pour la libération de ces derniers.

«Je suis profondément choqué et indigné par la barbarie qui a caractérisé l’arrestation, injuste et illégale, par les forces de l’ordre, des principales figures du FNDC que sont Oumar Sylla, alias « Fonikè Menguè », Coordonnateur national du FNDC et ses collaborateurs Alpha Midiaou Bah, alias « Djanii Alfa » et Billo Bah», a martelé Cellou Dalein Diallo, via ses canaux de communication digitale.

Dans cette communication, l’ancien premier ministre guinéen qui se trouve actuellement hors de la Guinée, dit condamner «énergiquement l’arrestation arbitraire et violente de ces vaillants acteurs de la société civile», tout en ajoutant : «Mobilisons-nous tous pour leur libération!»