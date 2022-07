L’arrestation dans l’après-midi de ce mardi 5 juillet 2022, de plusieurs leaders du FNDC a été mal perçue par certains activistes de la société civile au-delà des frontières de la Guinée.

En conférence de presse au siège du Front national pour la défense de la constitution à Conakry, Foniké Mengué, coordinateur national du Front, Djani Alfa et Billo Bah tous membres de la coordination nationale ont été mis aux arrêts par des agents de la Direction Centrale de la police judiciaire (Dcpj).

Face à cette interpellation jugée « brutale » par des observateurs, le Directeur d’Amnesty international pour l’Afrique de l’Ouest et du centre invite les institutions sous-régionales à agir avant que cela ne soit trop tard.

« Il faut que la CEDEAO et l’UA agissent pour éviter le pire en Guinée avec la préoccupation et rapide dégradation de la situation politique et sociale », estime Alioune Tine.

Poursuivant, l’activiste de la société civile en appelle à la libération des membres du FNDC arrêtés. « Libérez immédiatement Foniké Mengué et ses camarades du FNDC », enchaîne le DG de l’ONG Amnesty international pour l’Afrique de l’Ouest et du centre.