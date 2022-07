Une unité de la Brigade de répression du banditisme a fait irruptions au siège du FNDC dans la journée du mardi, où les agents ont arrêté le coordinateur national et deux autres membres de la structure. Cette attitude a été dénoncée par le Front national pour la défense de la Constitution, qui invite les citoyens à se préparer pour ‘’riposter’’.

A travers un communiqué, FNDC a condamné ces arrestations et a pris l’opinion nationale et internationale à témoin sur les dérives du CNRD et de son gouvernement à leurs égards. Par la même occasion, il a fait une invité au peuple de Guinée…

Communiqué du FNDC, suite à l’arrestation Foniké Menguè, Billo Bah et Djanii Alfa: