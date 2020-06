Selon l’OMS, le tabac est le seul produit au monde qui tue la moitié de ses consommateurs réguliers soit près de 6 millions de personnes annuellement dont plus de 600 000 sont exposées aux émissions de fumée.

LE 31 MAI de chaque année se célèbre la journée internationale sans tabac. Un instant qui vise à mettre l’accent sur les dangers du tabagisme, l’exposition à la fumée et qui plaide en faveur de l’adoption de politiques efficaces pour sauver des vies partout dans le monde. Le thème de cette année intitulé «protéger les jeunes contre les manipulations de l’industrie et les empêcher de consommer du tabac et de la nicotine», a été choisi pour dénoncer l’intérêt de plus en plus grandissant accordé de l’industrie du tabac pour les jeunes qui constituent un marché émergent et vulnérable pour ces produits dépendogènes.

Pour ce faire, la directrice régionale de l’Oms pour l’Afrique Dr Matshidiso Moeti a, dans son message, indiqué que son institution lance une campagne mondiale contre la commercialisation de tabac dont la finalité est de faire un contrepoids aux tactiques agressives déployées par l’industrie du tabac pour attirer une nouvelle génération de consommateurs.

Publicité

Dans les régions africaines 94 millions d’hommes et 13 millions de femmes, ainsi qu’un adolescent sur cinq, utilisent les produits du tabac. Le tabagisme est en augmentation chez les jeunes filles âgées de 13 à 15 ans et la consommation de produits du tabac autres que la cigarette, progresse dans la région. Chaque année, 146000 africains décèdent des suites de maladies liées au tabagisme. Le traitement des maladies liées à ce fléau représente en effet 3,5% des dépenses de santé annuelles totales effectuées dans la région.

Pour lutter contre la morbidité et la mortalité liées au tabagisme, 26 pays africains ont interdit de fumer dans les lieux publics, et 10 ont institué des interdictions complètes de produits à base de tabac. 34 pays ont interdit la publicité en faveur du tabac, tout comme la promotion et le parrainage des produits. Cependant, en essayant de protéger leurs citoyens, bon nombre de gouvernements font face aux menaces de l’industrie et à des.actions intentées en justice pour rendre inefficaces les mesures prises. «Nous continuerons à œuvrer de concert avec nos partenaires pour en finir avec les idées reçues, dénoncer les manœuvres dilatoires et renforcer les politiques axées sur de meilleurs résultats sanitaires», a affirmé la directrice régionale de l’Oms pour l’Afrique.