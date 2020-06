Le président du parti Génération citoyenne (GéCi) a dénoncé le fait que les Guinéens restent toujours divisés et estime que la Guinée n’ira de l’avant que lorsque ses citoyens feront une introspection collective.

Depuis plusieurs années, la Guinée vit d’une crise à une autre. La division est devenue endémique. Dans une interview qu’il a accordée à nos confrères de Guineenews, le président de la GéCi, Fodé Mohamed Soumah, soutient que la Guinée n’est pas d’abord une Nation : « J’ai comme l’impression que nous ne conjuguons pas le même verbe et que nous sommes des citoyens d’un même pays où chacun a son agenda, sa vision. Nous ne sommes pas encore ce qu’on appelle une Nation, nous sommes plutôt une communauté d’intérêts. Nous sommes dans un pays où on ne parle pas encore de l’identité nationale, où on ne fait pas en sorte que tout le monde conjugue le même verbe, va dans le même sens. »

Pour M. Soumah, il faut une introspection collective si on veut que la Guinée aille de l’avant : « Aujourd’hui, ces élections sont derrière nous, la division est encore plus grande. Les Guinéens s’interrogent et c’est pourquoi je me dis qu’il faut une introspection collective. Et qu’on se pose la question de savoir qui sommes-nous ? Que voulons-nous ? Où en sommes-nous ? Tant que nous ne saurons pas poser ces questions, la Guinée sera un Etat à part. La Guinée continuera à être un Etat divisé, d’ailleurs elle continuera à être un pays et non un Etat… Il est temps qu’on sache ce qu’on veut faire de notre héritage culturel, politique… »