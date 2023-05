Les journalistes de la RTG ( Boulbinet, Koloma) ne décolèrent pas contre la ministre de l’Information et de la communication, Aminata Kaba. Dans la matinée de ce vendredi 5 mai 2023, ils ont de nouveau pris d’assaut l’enceinte dudit ministère.

Scandant des slogans « Aminata zero, Aminata démissionne », ces travailleurs au compte des médias de l’État exigent que Fana Soumah, Directeur général de la RTG, demi de ses fonctions par la ministre Kaba pour “faute lourde”, soit rétabli dans ses fonctions.

Les ministres Mory Condé de l’Administration du territoire et Moussa Cissé du Budget, ont débarqué sous une forte escorte au département en charge de l’information et de la communication sis à Boulbinet, dans la commune de Kaloum. Constatant la présence de ces personnalités, le syndicat des travailleurs à la RTG (Boulbinet et Koloma) a essayé de calmer les journalistes. « Depuis hier nous avons porté ce mouvement. Laissez-nous aller vers le département, si on arrive pas à satisfaire vos revendications, on va vous revenir pour la conduite à tenir. S’il vous plaît pas de casse », a laissé entendre un représentant du syndicat.

Les syndicats et les cadres du ministère sont en pourparlers pour trouver une solution.