Selon l’artiste chanteur guinéen Jupiter Davibe, le coût de la réalisation de son clip “Leti”, sorti le 30 avril 2023, s’élève à près de 100 000 000 de francs guinéens.

Invité dans l’émission “Open Djoma” ce jeudi soir, Jupiter Davibe a révélé que les coûts de réalisation de son clip, sorti il y a quelques jours, étaient énormes.

“Je n’aime pas trop parler de moi, mais mes fans et admirateurs savent que j’aime prendre mon temps pour faire les choses, c’est le cas de mon clip qui annonce mon retour après deux ans. Les coûts s’élèvent à près de 100 000 000 de FG, compte tenu de la maison de réalisation Daylight, qui a réalisé des clips pour des artistes tels que Maître Gims, Fally Ipupa et tant d’autres stars. De plus, l’actrice dans le clip est une miss ivoirienne Kadi Guessa et ça été tourné en Côte d’Ivoire. À cela s’ajoute l’accoutrement des acteurs et les zones tournées, c’est tout une équipe qui a travaillé“, a expliqué l’auteur de l’album Faabelan chapitre 1.

Le clip “Leti” raconte une histoire d’amour vécue par l’artiste Jupiter en Guinée avec l’une de ses admiratrices. Cependant, pour l’auteur, cela représente un soulagement pour lui et pour tous ceux qui l’écouteront.

“Nous avons tous été négligés par quelques-uns dans notre vie. Cette histoire dans Leti, c’est un vécu personnel que j’ai eu en Guinée, et il ne doit pas être une frustration pour ceux qui l’écoutent, mais plutôt un apaisement et une fierté”, a-t-il ajouté.

Le clip “Leti” est une co-composition musicale de DamDam Beat et Mike BGRZ, et la version audio est également disponible sur les plateformes de l’artiste.