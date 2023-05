Dans la soirée de ce jeudi 4 mai 2023, les autorités de la transition ont accueilli les guinéens vivants au Soudan où l’armée affronte, un groupe paramilitaire depuis quelques semaines.

Ils ont été accueillis à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré par le ministre des affaires étrangères Morissanda Kouyaté et le Ministre secrétaire général à la présidence de la République Amara Camara ainsi que les membres du gouvernement.

A en croire le ministre Kouyaté, c’est le président de la transition, Mamadi Doumbouya qui lui a mandaté d’abord de « vous faire » sortir sous les balles dans ce pays. « Donc il nous a demandé de faire du transfert ici une priorité absolue. Depuis votre regroupement à Khartoum jusqu’à votre transfert dans les bus vers l’Egypte et ce soir à Conakry, tout a été pris en charge à 100% par le colonel Mamadi Doumbouya. Lorsqu’il s’agit de la souveraineté de l’État c’est d’abord l’État guinéen » a-t-il indiqué.

Ce sont 84 Guinéens qui sont rentrés au pays, alors qu’ils sont une centaine. Morissanda Kouyaté affirme que c’est une compagnie aérienne qui a été affrété par le président de la transition spécialement pour les victimes. « Nous sommes heureux de vous accueillir. Vous avez vu des balles passées, mais aucune ne vous a touché (…) Donc c’est une fierté pour nous »

Venu représenter le président de la transition à l’accueil des Guinéens, le ministre Secrétaire général à la présidence Amara Camara a souhaité aux revenants « bon retour ». « Le président me charge de vous dire que toutes les dispositions ont été prises pour votre réintégration » a-t-il souligné.

Plusieurs pays ont rapatrié leurs citoyens. Selon plusieurs sources venues du Soudan, le Syndicat des médecins estime que 67 % des hôpitaux proches des combats ne fonctionnent plus : 17 ont été bombardés, 19 évacués, 6 ambulances ont été attaquées. Parmi les 29 hôpitaux ouverts, certains ne peuvent plus fournir les premiers secours. Malgré ces affrontements, les prix des biens de consommation basiques à Khartoum ont augmenté. Et 100 000 réfugiés ont déjà franchi les frontières soudanaises vers Tchad et l’Egypte. L’ONU estime que si la situation empire, ils seront près de 800 000 personnes qui pourraient quitter le pays. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) les combats ont fait plus de 420 morts et 3 700 blessés.