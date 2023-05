Un match amical entre la Guinée et le Brésil en juin ? C’est la mission que les autorités sportives guinéennes se sont données pour la prochaine trêve internationale.

Les autorités guinéennes travaillent à l’organisation d’un match amical entre le Syli National et la Seleçao brésilienne. Selon nos confrères de guineefoot.com, la Fédération Guinéenne de Football aurait obtenu un accord de principe avec son homologue du Brésil, pour l’organisation de ce match amical international.

Ce rendez-vous de prestige pour Naby Keïta et ses coéquipiers est prévu pour le 17 juin plus précisément à Barcelone en Espagne, quelques jours après le match Guinée – Égypte au Maroc, à l’occasion de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023.