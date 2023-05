L’ambassadeur d’Ikea France, Aliou Barry, et ses partenaires, Apprentis d’Auteuil, Touline et Auchan, ont effectué un don de 50 sacs de riz, 420 cahiers, 17 sacs d’école, 300 stylos et des vêtements aux deux orphelinats de Ratoma, à savoir l’orphelinat « Aide aux enfants déshérités de Guinée » et un autre à Kipé, ce vendredi 5 mai 2023.

Pour ce donateur, c’est une façon de contribuer à aider les enfants déshérités à s’épanouir. L’ambassadeur Aliou Barry, qui est à sa quatrième année de geste à l’orphelinat Aide aux enfants déshérités de Guinée, estime que cette aide permettra aux orphelins de retrouver un peu le sourire. Il a souligné qu’il est juste là pour aider comme tous les autres et que cela fait quatre ans qu’il fait ce don. Il s’est associé avec M. Bah, M. Barry et plusieurs autres personnes pour faire ce don, et sans eux, il n’aurait jamais pu le faire.

Selon lui, ces fournitures permettront à 32 écoliers de bien étudier. Le don sera principalement distribué à deux orphelinats, celui des enfants déshérités de Guinée et celui de Kipé. Il a encouragé chacun à faire ce qu’il peut pour aider les enfants déshérités, et a déclaré que si tout le monde essayait de faire le minimum qu’il pouvait, ils pourraient avancer davantage.

« C’est deux tonnes et demie de sacs de riz, 420 cahiers, 17 sacs d’école, 300 stylos et des vêtements pour les orphelins. J’attends que les enfants travaillent bien à l’école. Ce don sera principalement distribué à deux orphelinats, celui des enfants abandonnés de Guinée et celui de Kipé. Nous avons jugé nécessaire de faire cela, car chacun peut apporter sa contribution. Pour moi, c’est une motivation particulière. Si chacun essayait de faire le minimum qu’il peut, je pense que nous pourrions avancer davantage », a-t-il indiqué.

Aliou Barry a également remercié toutes les personnes qui l’ont accompagné pour collecter ce don. Il a déclaré que l’idée a commencé avec seulement 4 sacs de riz, mais aujourd’hui, ils ont récolté deux tonnes et demie, ce qui est énorme. Il a remercié toutes les personnes et les entreprises qui ont participé, y compris Ikea, Auchan, Touline et toutes les associations en France qui les ont accompagnés. Il a ajouté qu’ils espéraient que l’année prochaine, cela serait encore plus grand.

Le président fondateur de l’orphelinat « Aide aux enfants déshérités de Guinée », Ibrahima Saïkou Diallo, a salué le geste d’Aliou Barry et s’est dit content, car ce n’est pas la première fois que le donateur fait un tel geste dans son orphelinat.

Il a souligné que chaque année, Aliou Barry vient avec des dons pour les aider et qu’ils vont manger cela pendant plusieurs mois, car leur programme est axé sur l’huile et le loyer. Il a également lancé un appel au ministère de la Promotion féminine, de l’enfance et des personnes vulnérables, pour qu’il accompagne les orphelinats de Guinée afin qu’ils ne souffrent pas de la faim.

Aliou Barry et ses partenaires ont effectué un geste louable en donnant des fournitures et des vêtements à deux orphelinats de Ratoma, et cela témoigne de leur engagement envers les enfants déshérités de Guinée.