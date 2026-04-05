Coza/Bantounka 1 : une sexagénaire retrouvée morte et 4 membres de sa famille inconscients

Le quartier Bantounka 1, situé dans la commune de Ratoma (Cosa), a été le théâtre d’une tragédie ce dimanche 5 avril 2026. Une femme de 65 ans a perdu la vie dans des circonstances encore floues, tandis que quatre autres membres de sa famille, incluant des mineurs, ont été évacués dans un état critique.

La victime a été identifiée comme étant Irène Kadiatou Soumah, ménagère originaire de Boffa et mère de cinq enfants. Son corps sans vie a été découvert aux alentours de 13 heures. À ses côtés, Catherine Mendel Soumah (32 ans), Brigitte Bangoura (15 ans), Emmanuel Soumah (17 ans) et Étienne Soumah (11 ans) gisaient inconscients.

C’est Joséphine Soumah, la fille de la défunte résidant à Yattayah, qui a fait la terrible découverte en se rendant au domicile familial. Témoin direct de la scène, elle relate les derniers instants précédant le drame : « Hier, on avait acheté des choses. On a fait les préparatifs. Arrivée à la maison aux environs de 15h, on a préparé la sauce ensemble avec ma sœur et notre mère pour la fête d’aujourd’hui. Aux environs de 19h, je suis rentrée à Yattayah pour y prier. On m’a dit qu’ils étaient allés à la veillée pascale hier. C’est à 13h aujourd’hui que moi je suis arrivée. J’avais ma clé, j’ai essayé d’ouvrir la porte, mais ma clé ne marchait pas. Comme je faisais du bruit, cela a réveillé Emmanuel et il a tiré la porte afin de l’ouvrir. Quand il a ouvert la porte, tout son corps brillait, il était en sueur et ses jambes tremblaient. Les autres étaient couchés dans le lit, tous en sueur. Mais ils avaient les mêmes habits qu’hier. Mon fils Étienne s’est réveillé, quand je lui ai demandé pourquoi ils n’étaient pas allés à l’église, il a indexé ma mère en disant regarde Atou. Donc, je suis allée regarder, ma mère était inerte. J’ai crié et les voisins sont venus. »

Dès l’alerte donnée, les forces de l’ordre, notamment la police de Nongo et les experts de la Police technique et scientifique, se sont déployées sur les lieux pour effectuer les premiers prélèvements. Les survivants ont été transportés d’urgence vers un centre hospitalier pour recevoir des soins intensifs. Joséphine Soumah décrit un état clinique alarmant lors de l’évacuation : « On les a transportés à l’hôpital. Mais les deux garçons avaient les pieds enflés et ils marchaient difficilement, une autre avait de la bave à la bouche. »

Si les causes exactes du décès et de l’intoxication collective restent à déterminer par l’autopsie et les analyses scientifiques, la présence d’un appareil de cuisson à l’intérieur du domicile attire l’attention des enquêteurs. « J’ai trouvé le fourneau à la porte, il y avait une marmite là-dessus. Il y avait aussi des traces de vomi», a précisé la fille de la victime.

Une enquête est officiellement ouverte pour déterminer s’il s’agit d’une intoxication alimentaire ou d’une asphyxie accidentelle au monoxyde de carbone.