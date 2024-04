Le débat sur la requalification des faits retenus contre les accusés dans le dossier du massacre du 28 septembre 2009, qui divise les différentes parties au procès, est loin de prendre fin.

Alors que le Tribunal chargé du dossier a décidé de joindre sa décision sur le sujet à celle du fond, l’avocat de Toumba Diakité, alerte sur les conséquences de cette décision.

Me Lanciné Sylla indique d’ailleurs que la décision du juge Ibrahima Sory 2 Tounkara constitue une violation des droits des prévenus.

“Au cas où elle prospère, elle entraînera des conséquences indiscutables. D’abord, le fait de joindre la décision au fond constitue une violation des droits de nos clients d’être informés des charges retenues contre eux. Or, le droit pour la personne poursuivie de connaître les charges qui sont retenues contre elles, constitue l’un des principes qui fondent le droit de la défense. C’est un principe directeur qui est consacré en lettre d’or à l’article préliminaire alinéa 7 de notre code de procédure pénale. Ces droits doivent être observés à toutes les phases de la procédure”.

Dans un procès pénal, la présence des avocats de la défense vise à garantir un procès juste et équitable, selon Me Sylla.

L’avocat souligne les moyens de pression que les avocats doivent utiliser lorsque ces derniers constatent une volonté de violer les droits de leurs clients.

“Nous sommes des avocats de la défense et en tant que tels, dans le procès pénal, nous sommes considérés comme les garants d’un procès juste et équitable, parce que notre présence permet d’assurer à nos clients toutes les garanties des droits de la défense. De ce fait, si les avocats de la défense s’aperçoivent que les droits de la défense sont violés, ils doivent absolument réagir. Et pour réagir, ils usent de plusieurs méthodes pour se faire entendre. Soit les avocats boudent le procès ce que nous avons fait le mardi dernier, organisent un point de presse ou quittent la procédure ce qui n’est pas à l’ordre du jour. C’est pour éviter que nous apparaissions comme des cautions à une parodie de justice”.