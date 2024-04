Ça y est, la Guinée a officiellement repris sa place au sein du Parlement de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest. C’était à l’occasion de la rentrée parlementaire de la sixième législature de l’organe sous-régional, ce jeudi 04 avril 2024 à Abuja au Nigeria. Les Conseillers nationaux désignés pour représenter le CNT au sein du Parlement de la CEDEAO étaient tous présents. Il s’agit des honorables Fanta Conté, Saran Traoré, Bademba Baldé, Fatoumata Yebhè Bah, Général Abdoulaye Keïta et Sékou Doré.

Tenu sous la présidence du Président de la République fédérale du Nigéria, Président de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO, S.E. Bola Amed Tinubu, cet symbolise la confiance qui renaît entre les autorités guinéennes et celles des organisations internationales.

Pour rappel, le Parlement guinéen avait été suspendu de cette importante organisation, à la suite de la prise du pouvoir par les forces armées guinéennes, le 5 septembre 2021.

À peine porté à la tête de la Représentation nationale guinéenne, Dr Dansa KOUROUMA a fait du retour de la Guinée au sein de cette instance, l’un de ses objectifs majeurs. Sous le leadership du Président de la République, le Général Mamadi DOUMBOUYA, le Président du CNT a usé de son carnet d’adresses pour asseoir la conviction des chefs d’État et de Parlement, quant à la pertinence de la politique de refondation prônée par le CNRD.

L’aboutissement de ces négociations menées des mains de maitre par le premier responsable du Parlement transitoire, ouvre de nouvelles perspectives pour le Conseil National de la Transition dans l’exercice de sa fonction législative.

Par leur présence au sein de cette Assemblée des peuples de la Communauté ouest-africaine, les six membres du CNT vont pouvoir porter plus hauts la position du Parlement guinéen sur les grands enjeux de développement socioéconomique et politique dans l’espace ouest-africain.

Zézé Pierre Guilavogui

Cellule de communication du CNT