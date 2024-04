Lors de leur toute dernière sortie médiatique, les Forces vives de Guinée (FVG) ont fait savoir qu’elles ne reconnaîtront plus les autorités de la transition à partir du 31 décembre 2024. Pour elles, le CNRD doit organiser les élections pour rendre le pouvoir aux civils, ce, conformément à l’accord obtenu entre la junte et la CEDEAO.

Dans un entretien accordé à nos confrères d’Africaguinee.com, le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, estime que les FVG doivent sortir des calculs politiciens.

« On ne peut pas d’un côté, vouloir que son pays avance vers le progrès et de l’autre ne pas créer les conditions pour ça. Les forces vives ne se sont jamais prêtées à aucun dialogue depuis le début de la Transition. Or, nous voulons que les acteurs membres des forces vives contribuent à la stabilité, à la paix et à la bonne marche de cette transition. Mais lorsque vous dites que vous ne participez pas au dialogue, est-ce que vous voulez vraiment que les choses avancent ?», s’interroge le ministre des Transports et porte-parole du gouvernement guinéen.

Ousmane Gaoual Diallo affirme que la “porte du dialogue” est toujours ouverte et que les forces vives ont leur place. Il estime qu’il faut donc que le CNRD et les Forces vives se retrouvent autour de la table.

« C’est bien qu’ils aient répondu à l’invitation du Premier ministre Bah Oury. Au temps de M. Béavogui lorsqu’il était Premier ministre, certains étaient venus répondre, mais ça n’avait pas fait long feu. Il faut que les guinéens regardent l’intérêt de leur pays et qu’on sorte des calculs politiciens, juste pour mettre les bâtons dans les roues de l’autre. Parce que finalement s’il n’y a pas de progrès pendant cette transition, c’est la Guinée qui aura perdu. Si on veut que la Guinée avance, il faut d’abord accepter le dialogue », a martelé Ousmane Gaoual Diallo.