Accompagné du ministre de l’Information et de la Communication, Fana Soumah, et des membres de son cabinet, le Premier ministre a effectué une visite de courtoisie à la Haute Autorité de la Communication (HAC) le mercredi 4 avril 2024. La situation actuelle de la presse était au centre des échanges.

Dans son compte rendu, le Président de la HAC, Boubacar Yacine Diallo, a fait savoir que ses collaborateurs et lui ont saisi l’occasion pour transmettre des messages de politesse et de félicitations à l’endroit de Bah Oury.

Par la suite, “nous avons évoqué la situation actuelle de la presse. Nous nous sommes engagés à œuvrer pour trouver des solutions le plus rapidement possible afin que les journalistes puissent exercer librement, en toute indépendance et responsabilité. Il est également essentiel que l’État garantisse cette liberté, tout en tenant compte des impératifs de sécurité nationale”, a laissé entendre Boubacar Yacine Diallo.

Cette visite intervient à un moment où des radios et télévisions guinéennes sont victimes de plusieurs restrictions leur empêchant de fonctionner depuis novembre 2023.