Accusée d’atteinte à la dignité humaine par le biais d’un système informatique, d’avortement et complicité, le collectif d’avocats de la journaliste Aminata Conté a animé un point de presse, ce vendredi 05 avril 2024, pour dénoncer la détention de leur cliente et l’instrumentalisation du parquet général dans ce dossier.

Il dénonce la violation des délais procéduraux en matière d’appel contre une ordonnance de placement en détention et rappelle également aux autorités judiciaires en cause le respect des dispositions de l’article 300 du Code de procédure pénale qui dispose que “le procureur général met l’affaire en état dans les 48 heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les 10 jours en toutes autres matières, il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre de contrôle de l’instruction”.

Le collectif se dit surpris, mais pas étonné des agissements de la première chambre de contrôle de l’instruction.

“En effet, le président de ladite chambre a renoncé à son pouvoir de statuer sur la requête introduite aux fins de demande d’examen de l’appel doublé d’une demande de mise en liberté au profit d’une formation collégiale de la chambre de contrôle de l’instruction que lui-même préside, par une ordonnance N°04/CAB/P/CCI/2024 rendue le 13 mars” a fustigé l’avocat.

Pour ces avocats, l’enjeu de cette affaire réside dans le traitement équitable qui devrait bénéficier Aminata Conté devant les chambres de contrôle de l’instruction qui sont visiblement téléguidé par les puissances de la solidarité de corps nocive aux fondamentaux de l’État de droit dans notre pays

“Nous nous insurgeons contre un traitement inégal de Dame Aminata Conté en violation totale des dispositions de l’article 7,8 et 10 de la DUH, et 8 de la charte de la transition, les alinéas 1 ;2 et 5 de l’article préliminaire du code de procédure pénale”.