Ce mardi, 4 avril 2023, M. Ryuchi KATO, Ambassadeur du Japon en Guinée, a été reçu en audience par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI) pour une visite de courtoisie. Au cours de cette rencontre, les discussions ont porté sur la collaboration entre les deux pays dans les domaines des sciences et de la technologie.

Le MESRSI et le Japon entretiennent une relation de coopération fructueuse depuis plusieurs années. Les échanges entre les deux pays se sont concentrés sur le renforcement des capacités et le transfert de technologies, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de la santé, de l’énergie et de l’environnement. La visite de M. Ryuchi KATO vient ainsi consolider cette collaboration déjà bien établie.

Lors de cette audience, les représentants du MESRSI ont exprimé leur volonté de structurer des projets d’innovation et de technologie pour promouvoir le développement scientifique et technologique en Guinée. Ils ont également mis en avant leur ambition de faciliter les échanges et la collaboration entre les institutions d’enseignement et de recherche des deux pays, afin de renforcer les compétences et les capacités des acteurs guinéens dans ces domaines.

M. Ryuchi KATO, de son côté, s’est félicité de la dynamique de coopération entre la Guinée et le Japon dans le domaine scientifique et technologique. Il a souligné l’importance de renforcer cette collaboration pour promouvoir le développement économique et social de la Guinée. Il a également exprimé la volonté de son pays de continuer à soutenir les efforts du MESRSI dans la promotion de la recherche scientifique et de l’innovation en Guinée.

Cette visite de courtoisie de Son Excellence M. Ryuchi KATO au MESRSI illustre la volonté commune des deux pays de renforcer leur coopération dans les domaines des sciences et de la technologie. Elle ouvre ainsi de nouvelles perspectives de partenariat entre la Guinée et le Japon, au service du développement scientifique et technologique du pays.

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation se réjouit de cette visite et exprime sa gratitude à M. Ryuchi KATO pour son engagement en faveur de la coopération bilatérale entre la Guinée et le Japon dans les domaines des sciences et de la technologie. Cette collaboration renforcée contribuera à promouvoir le développement économique et social de la Guinée, en favorisant l’innovation et la technologie au service de la population guinéenne.