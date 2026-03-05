Le procès relatif à l’assassinat d’Elhadj Hassimiou Diallo, opérateur économique tué dans la nuit du 29 au 30 août 2024 à son domicile de Kobaya-Kinifi, s’est poursuivi ce jeudi 5 mars 2026 devant le Tribunal de première instance (TPI) de Dixinn.

Dans ce dossier, dix-sept prévenus sont poursuivis pour « assassinat en bande organisée, détention illégale d’armes de guerre, participation à une association de malfaiteurs, vol à main armée et recel ». Deux d’entre eux sont actuellement en fuite.

Bien que l’affaire ait été inscrite au rôle de l’audience du 19 février dernier, l’ouverture des débats n’avait pas pu avoir lieu en raison de l’absence d’avocats pour la majorité des accusés. Le président de séance, le juge Mohamed Sangaré, avait alors indiqué que l’Organisation guinéenne de défense des droits de l’homme et du citoyen (OGDH) s’était engagée à mettre à la disposition des prévenus deux avocats afin de garantir l’exercice des droits de la défense, conformément aux principes du procès équitable.

Ce jeudi, la présence des deux avocats commis pour assurer la défense des accusés a été constatée dans la salle d’audience, permettant ainsi la poursuite des débats.

Au cours de cette audience, trois accusés ont été entendus à la barre. Il s’agit de Karamo Keita, Sékou Loua et Mohamed Soumah, alias « Pssy ». Les autres prévenus, installés dans le box des accusés, sont restés dans l’attente de leur audition par la juridiction.

Lors de sa déposition, Mohamed Soumah a notamment cité un certain Daouda, qu’il présente comme son « grand ». Selon les informations évoquées à l’audience, ce dernier est actuellement détenu à la maison centrale de Kindia.

Au regard de ces éléments, le tribunal a décidé de renvoyer l’affaire afin de permettre la comparution de cet accusé, jugée nécessaire pour la manifestation de la vérité.

L’audience a ainsi été renvoyée au 26 mars prochain. À cette date, la juridiction devrait poursuivre l’audition des prévenus encore dans le box, tandis que la comparution de Daouda, détenu à Kindia, est attendue pour éclairer davantage la cour sur les circonstances de cette affaire criminelle.