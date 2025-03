Le procès en appel de Mohamed Diané, ancien ministre de la Défense nationale, s’ouvre ce jeudi 6 mars 2025 devant la chambre des appels de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

Initialement prévue pour le 20 février dernier, l’audience avait été reportée à la demande de la partie civile, qui avait invoqué un défaut d’information lié à la nouvelle composition de la Cour.

En première instance, Mohamed Diané avait écopé de cinq (5) ans de prison ferme et d’une amende de 5 milliards de francs guinéens. La Cour avait également ordonné la confiscation de tous ses biens mobiliers et immobiliers situés à Conakry, Coyah, Kindia et Kankan, au profit de l’État. De plus, une dizaine de comptes bancaires, libellés en devises étrangères et en francs guinéens, avaient été saisis.

Ce procès en appel s’annonce crucial. Tandis que la défense entend obtenir l’annulation de la peine de son client, la partie civile et le parquet restent déterminés à faire valoir leur position.