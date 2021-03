Les premières doses de vaccins contre la covid-19 ont été administrés aux patients ce vendredi 5 mars 2021, au centre de traitement épidémiologique de Gbessia.

Plus de 100 personnes issues des différentes couches professionnelles se sont livrées à cet exercice de vaccination volontaire dans le but de se protéger contre cette pandémie .

Présidant ce lancement, médecin Général Rémy Lamah a expliqué les différentes phases de cette vaccination.

«La première phase de cette opération concerne les personnes vulnérables notamment le personnel de santé, les personnes âgées de 60 ans et plus, les personnes ayant des emplois stratégiques, les leaders religieux, etc. L’ opération débutera à Conakry à travers les quartiers les plus touchés de la ville , avant d’entamer les autres étapes prévues par cette opération», a livré le ministre de la Santé.

Le vaccin Sinopharm est conçu et élaboré avec un virus inactivé par des scientifiques chinois. Il s’agit d’une approche relativement simple et largement utilisée qui repose sur des particules virales tuées pour exposer le système immunitaire au virus.

Il sera injecté en deux doses,d’abord une dose de 0,5 ml et une deuxième de 0,5ml entre le 21e jour et 28e jour.

Malgré ces efforts, forces est de constater une augmentation sensible des cas, ces dernières semaines avec un indice de positivité qui est passé de 02 à 8%.

A la date, l’Anss annonce avoir enregistré 16.291 cas pour 15.068 guérisons, liés à la pandémie de coronavirus.