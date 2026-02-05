Les États-Unis d’Amérique ont vivement condamné l’attaque terroriste survenue dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026 à Niamey, visant la base aérienne 101 de l’armée de l’air, située à proximité de l’aéroport international Diori Hamani.

Dans une déclaration publiée ce jeudi, l’ambassade des États-Unis à Niamey a dénoncé un acte qu’elle qualifie de grave menace pour la sécurité et la stabilité du Niger. Selon le communiqué, « cette attaque a ciblé des infrastructures critiques et menace la sécurité des civils ainsi que de toutes les personnes qui œuvrent au soutien de la stabilité et de la sécurité au Niger ».

Washington estime que de tels actes constituent une atteinte directe aux efforts de paix et de développement. « Des actes de violence de cette nature portent atteinte à la paix, au développement et aux efforts communs des Nigériens et de leurs partenaires pour bâtir un avenir plus sûr et plus prospère », souligne la déclaration.

Les États-Unis ont par ailleurs exprimé leur solidarité avec le peuple et le gouvernement nigériens, réaffirmant leur opposition de principe au terrorisme. Dans le communiqué, « les États-Unis réaffirment leur opposition ferme au terrorisme et à l’extrémisme violent sous toutes leurs formes ».

L’administration américaine assure également soutenir toute initiative visant à établir les responsabilités dans cette attaque. « Nous soutenons les efforts visant à traduire les responsables en justice et demeurons engagés à travailler avec le Niger et les partenaires régionaux afin de promouvoir la sécurité, la résilience et le respect de la vie humaine », conclut le document.

Au lendemain de l’attaque, le président du Niger, le général Abdourahmane Tiani, avait accusé les présidents français Emmanuel Macron, ivoirien Alassane Ouattara et béninois Patrice Talon d’être les commanditaires.