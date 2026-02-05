À peine nommé à la tête du ministère de l’Enseignement pré-universitaire, de l’Alphabétisation, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Alpha Bacar Barry est déjà interpellé par le collectif des enseignants contractuels communaux non retenus. Ceux-ci attendent des décisions concrètes sur leur intégration, le paiement des primes et l’amélioration des conditions de travail dans un secteur déjà en crise.

Le porte-parole du collectif salue le choix porté sur le nouveau ministre, qu’il juge stratégique. « Je pense que c’est un choix qui est stratégique, dont nous apprécions, parce que c’est une personne déjà qui a fait ses preuves au département de l’enseignement technique, ensuite au niveau du département de l’enseignement supérieur. Donc l’envoyer au niveau du préuniversitaire, à l’époque où les deux ministères sont cumulés, je pense que c’est une personne déjà qui a une ouverture et une orientation vraiment stratégique qui pourra poser des actes concrets. Donc ce que nous attendons de lui est qu’il pose des actes concrets », a-t-il déclaré.

Il est ensuite revenu sur les principaux dossiers jugés urgents que le ministre Barry trouve sur la table de son nouveau département. « Les problèmes qu’il a trouvés sur table, d’abord ce qui est urgent, c’est l’engagement des enseignants contractuels communaux non retenus. Ensuite, le paiement des primes dues à ces mêmes enseignants et par la suite combler le vide qui est la qualification du niveau de l’élève guinéen. Ça c’est créer des conditions nécessaires pour donner le meilleur qui est lié aux enseignants et enseignantes en revalorisant le salaire des enseignants guinéens. Donc de revoir également le cadre des primes qui sont allouées aux enseignants contractuels y compris, aux titulaires donc fonctionnaires à date », a-t-il expliqué.

Pour cet enseignant, une prise en charge diligente de ces préoccupations permettrait au nouveau ministre de répondre aux attentes suscitées par sa nomination. « Nous estimons qu’il observait de loin les tensions et tout ce qu’il y a dans le secteur préuniversitaire. Et s’il a accepté ces propositions venant du président de la République, je pense que nous sommes convaincus qu’il sera à la hauteur parce que son parcours déjà édifié. Et les actes qu’il a posés au niveau du lancement préuniversitaire et du l’enseignement supérieur en font foi et j’estime que ce sera la même chose au niveau du préuniversitaire », a-t-il ajouté.

De son côté, Diaka Sow indique que le collectif entend saisir officiellement le nouveau ministre dans les prochains jours afin de lui exposer sa situation. « Le voir à la tête de l’enseignement préuniversitaire, il devient le papa et même la mère de tous les enseignants guinéens. Donc nous allons le saisir pour qu’il fasse face à la situation de ces milliers de jeunes, de ces pères et mères de famille qui ont assez donné à l’éducation guinéenne, mais qui ont aussi souffert. Et j’estime qu’en tant que stratège, il pourra relever le défi de pouvoir nous redonner le sourire à ces enseignants », a-t-il affirmé.

Il insiste par ailleurs sur l’urgence de décisions concrètes, notamment avant le mois de Ramadan. « D’ailleurs, nous souhaitons que ces arrêtés-là puissent être disponibles avant le mois saint du ramadan pour pouvoir maintenant mettre fin au calvaire des enseignants contractuels communaux non retenus. Et nous plaidons également, pas seulement la situation de ceux-là, de ceux qui sont tenus par le protocole, parce que le protocole stipule ceux-là qui ont fait la pratique de classe et ayant été biométrisés. Je plaide également pour nos collègues avec lesquels nous avons commencé ensemble, à savoir ceux qui sont pré-enrôlés, ceux qui sont identifiés, ceux qui ont déjà le contrat, pour que l’État puisse revoir leur cas », a conclu Diaka Sow.

À travers ces interpellations, le collectif des enseignants contractuels communaux non retenus place de fortes attentes dans l’action du nouveau ministre, appelé à apporter des réponses concrètes à une crise sociale et éducative persistante.