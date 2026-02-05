Après quatre années à la tête du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, Bachir Diallo a fait ses adieux ce mercredi 4 février 2026 aux cadres et compagnons d’armes qui l’ont accompagné tout au long de son mandat.

Dans un discours empreint d’émotion, l’ancien ministre a retracé son parcours, ses réussites et les valeurs qui ont guidé son action au service de la Guinée.

« Ce pays que j’aime m’a tout donné. En retour, je lui ai tout consacré : ma jeunesse, mon temps et mon énergie. J’ai fait plus de 32 ans de bons et loyaux services dont il serait fastidieux d’énumérer ici. Je confie cette tâche à l’histoire. Fort de poussard, c’est un homme heureux qui vous quitte aujourd’hui. »

Reconnaissant les difficultés liées à l’exercice de l’autorité, il a ajouté : « Dans cet exercice délicat, il y a eu des frustrés très certainement. Je leur demande humblement de pardonner. Mon intention a toujours été de bien faire, animée par mon profond amour pour la police et la protection civile, mon attachement à l’ordre et à la discipline, et mon respect des valeurs éthiques. »

Pour Bachir Diallo, « Si l’histoire nous enseigne le passé, elle s’écrit au présent. Les actes que nous posons chaque jour sont les ingrédients essentiels de cette histoire. Grâce à Monsieur le Président de la République, j’ai eu l’opportunité d’écrire quelques pages dans le livre d’or du ministère, dont je salue les œuvres. »

Comparant son rôle à un examen, il a exprimé sa fierté d’avoir accompli sa mission avec intégrité : « Aujourd’hui, comme tous mes prédécesseurs, je rends ma copie. Et je suis heureux de n’avoir pas rendu une copie vierge, sans moitié remplie. Surtout, je suis convaincu de ne pas avoir triché, et pour moi, c’est ce qui est le plus important. »

S’adressant à son successeur et aux cadres du ministère, il a insisté sur la continuité et l’engagement collectif : « Le navire que j’ai pris avec vous le 21 octobre 2021 est arrivé à terre. Il est temps pour moi de le quitter et pour son nouveau capitaine de prendre le relais. À tous les membres d’équipage, je vous demande de vous mettre pleinement au service du nouveau ministre et de notre pays, au service de sa sécurité. »

Il a également souligné les bénéfices des réformes mises en œuvre avec ses équipes : « Aujourd’hui, il n’y a pas un seul fonctionnaire de police et de protection civile qui ne bénéficie des réformes que nous avons menées ensemble. Ces acquis doivent être honorés et poursuivis dans l’esprit du devoir bien accompli. »

Rendant hommage au président de la République pour sa confiance, Bachir Diallo a déclaré : « Vous m’avez honoré, grandi, respecté et considéré. Pour tout cela, je vous resterai reconnaissant, toujours. »

Son intervention s’est terminée par un message d’encouragement et de solidarité : « Mes chers compagnons d’armes, ceci marque le point final de mon parcours ici. Mais avant de tourner la page, je vous souhaite très bonne chance et beaucoup de courage. Vive la police et la protection civile guinéenne. Que Dieu bénisse la Guinée. »