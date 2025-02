Le ministre guinéen de l’Économie et des Finances, Mourana Soumah, a présidé, ce mercredi 5 février 2025, la cérémonie de pose de la première pierre du futur siège de la Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce (BSIC). L’événement s’est tenu au Centre directionnel de Koloma, dans la commune de Ratoma, où sera érigé le nouveau bâtiment de la BSIC Guinée. Cet édifice de sept étages (R+7), dont la construction est prévue sur une durée de six mois, devrait avoir un impact positif sur le climat des affaires au sein de cette institution bancaire.

Dans son discours, le directeur général de la BSIC Guinée, Mahmoudou Diagne, a expliqué le choix de Koloma pour la construction de son siège. “Cette cérémonie de lancement de la construction du siège de la filiale guinéenne s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme visant à moderniser les infrastructures de toutes les filiales du groupe BSIC à travers la sous-région. Ce projet fait également partie des initiatives présidentielles visant à délocaliser le centre des affaires vers le centre directionnel de Koloma, future cité administrative de la Guinée. Il s’agit d’un choix stratégique, en parfaite harmonie avec la vision des autorités guinéennes de faire de Koloma un pôle administratif et économique de référence, symbole de la modernisation, du renouveau et de la transformation urbaine du pays. Aujourd’hui, nous avons eu l’honneur de dévoiler la maquette du futur siège de la BSIC Guinée, un édifice majestueux. Implanté sur une superficie de 3000 mètres carrés, acquis grâce à notre partenariat avec l’État, ce bâtiment moderne ne sera pas seulement un siège administratif, mais aussi un centre d’excellence. Ce sera un espace où l’innovation, l’efficacité et la qualité du service seront au cœur de nos activités. Conçu selon des standards architecturaux contemporains, il intégrera des infrastructures respectueuses de l’environnement, favorisant la durabilité et l’efficacité énergétique”, a-t-il déclaré.

Selon le directeur général, depuis son implantation en Guinée, la BSIC Guinée s’est affirmée comme un acteur majeur du financement de l’économie nationale, en soutenant de nombreux projets d’infrastructures stratégiques, le développement des infrastructures routières et des transports, favorisant ainsi la connectivité et l’intégration régionale.

“Nous avons également apporté un soutien aux PME-PMI, qui sont les véritables piliers de la croissance inclusive. Ces réalisations témoignent de notre engagement à accompagner les efforts du gouvernement dans la construction d’une économie résiliente, dynamique et compétitive. Nous avons participé à de nombreux projets d’État, dont la construction de la Cité Ministérielle, la construction de l’Université de l’Abbaye, la réhabilitation de l’Université de Gamal, le bitumage des routes de Conakry, ainsi que la construction de garnisons militaires et de postes de police, pour ne citer que cela. La BSIC Guinée ambitionne de faire de ce bâtiment un véritable hub financier régional, un espace d’échange, de réflexion et d’innovation, afin de relever les défis de demain”, a-t-il ajouté, rappelant que la vision de la BSIC Guinée est de continuer à offrir des services financiers de qualité, renforcer sa solidité institutionnelle et contribuer activement à l’émergence d’une Guinée prospère.

Le vice-gouverneur de la Banque centrale de Guinée, Elhadj Mohamed Lamine Kanté, a salué le service rendu par la BSIC Guinée au peuple guinéen depuis son implantation sur le territoire. “Ce projet historique qui nous réunit ce matin est la concrétisation d’un engagement pris par les dirigeants depuis la création de la filiale guinéenne. C’est un projet qui deviendra bientôt le siège d’un établissement bancaire de grande envergure. Il stimulera le développement économique et participera au rayonnement du paysage urbain de Conakry. C’est l’occasion de remercier et de témoigner notre gratitude à la Banque centrale de la République de Guinée et à l’ensemble du secteur financier, ainsi qu’au général Mamadi Doumbouya pour son soutien constant et inlassable au développement du secteur financier guinéen, l’un des piliers du programme Simandou 2040”, a-t-il rappelé.

Le ministre de l’Économie et des Finances, Mourana Soumah, a souligné le rôle de la BSIC Guinée dans le circuit économique du pays. “Ce programme ambitieux témoigne de la volonté d’intégrer la finance et l’investissement dans un écosystème dynamique où se croisent les institutions publiques. Juste à quelques mètres, la construction de la Cité administrative de Koloma, qui comprend près de 2500 bureaux répartis sur 12 immeubles, sur une superficie de 8 hectares, est en cours. Il s’agit d’un écosystème que l’État guinéen met en place pour la mutualisation des coûts. Cet honneur revient au Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a une vision éclairée et anticipée du développement des ressources que la Guinée générera dans le cadre du programme minier Simandou”, a déclaré le ministre.