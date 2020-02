Référendum : L’ONU inquiète de la situation en Guinée

Les chefs des missions de paix des nations unies en Afrique de l’ouest ont tenue leur 35e réunion de haut niveau à Dakar au Sénégal, ce mardi 04 février 2020 à l’invitation du Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas.

Les représentants spéciaux du Secrétaire général des Nations Unies au Mali (MINUSMA), Mahamat Saleh Annadif, en Guinée-Bissau (BINUGBIS), Rosine Sori-Coulibaly, et pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, étaient présents ainsi que le représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour l’Afrique centrale (ONUCA), François Loucény Fall, les coordinateurs résidents des Nations unies pour la Côte d’Ivoire, Philippe Poinsot et le Libéria, Kingsley Amaning, et le directeur de la division Afrique de l’Ouest du Département des Affaires Politiques et de la Consolidation de la Paix et des Opérations, Abdel-Fatau Musah.

Dans le compte-rendu de cette réunion, les représentants spéciaux, les chefs de mission et les coordinateurs résidents ont exprimé leur inquiétude face à la violence en Guinée ainsi qu’à la violation des droits de l’Homme.

«Les chefs de mission ont exprimé leur inquiétude face aux tensions et à la violence politiques actuelles ainsi qu’aux violations des droits de l’homme en Guinée» peut-on lire dans le compte-rendu de réunion.

Les nations unies « ont appelé tous les acteurs à faire preuve de retenue et à engager un dialogue constructif pour résoudre leurs différends avant les prochaines élections législatives et présidentielles dans le plus grand respect des principes démocratiques et de l’État de droit. Ils ont encouragé tous les acteurs à prendre des mesures pour promouvoir la cohésion sociale et éviter l’utilisation d’un langage incendiaire ».

Notons que dans un décret rendu public ce mardi 04 février 2020, le président guinéen a convoqué le corps électoral guinéen le 1er mars prochain pour se prononcer par référendum sur la nouvelle constitution.