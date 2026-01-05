Moins de 24 heures après la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 28 décembre, consacrant la victoire de Mamadi Doumbouya, le PDG-RDA est sorti de son silence.

Dans une déclaration rendue publique, son secrétaire général, Mohamed Touré, a salué un « moment historique » pour la Guinée, estimant que le verdict des urnes marque le triomphe de la démocratie. Selon lui, l’élection du général Mamadi Doumbouya est avant tout « la victoire du peuple guinéen », qui a fait le choix de la stabilité, de la continuité et du renouveau national.

Le PDG-RDA, se réclamant de l’héritage d’Ahmed Sékou Touré et des idéaux de l’indépendance, rappelle avoir appelé à soutenir cette candidature. Le parti se félicite aujourd’hui de la mobilisation des électeurs et de ce qu’il qualifie de « sagesse du peuple guinéen ».

Tout en exprimant son soutien au nouveau président élu, le PDG-RDA souligne l’ampleur des défis à venir. Parmi les priorités évoquées figurent l’éducation de la jeunesse, l’industrialisation de l’économie, la création d’emplois, la justice sociale, la solidarité nationale et la souveraineté économique. Autant de chantiers qui, selon le parti, nécessiteront un leadership fort et la mobilisation de toutes les forces vives du pays.

Le PDG-RDA affirme par ailleurs sa volonté d’accompagner Mamadi Doumbouya dans cette « mission historique », en se positionnant comme un partenaire « loyal, exigeant et constructif », au service de l’intérêt supérieur de la Guinée et du continent africain. Le parti appelle enfin à une ère de progrès partagé et à la renaissance de l’idéal panafricain, invitant chaque Guinéenne et chaque Guinéen à prendre part à la construction de la Guinée de demain.