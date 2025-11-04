Aucune audience ne s’est tenue ce mardi 4 novembre 2025 au Tribunal de première instance (TPI) de Mafanco. Ni les affaires criminelles ni les dossiers civils ne figuraient au rôle du jour, a constaté sur place un reporter de Guinée360.com.

Selon une source judiciaire, cette suspension temporaire des audiences serait liée au vaste mouvement de réaffectation d’avocats opéré dans les différents tribunaux du pays le samedi 1ᵉʳ novembre. Cette réorganisation, initiée par les autorités judiciaires, a entraîné un réajustement des équipes de défense et de représentation légale, rendant impossible la tenue des audiences prévues.

Parmi les affaires reportées figure notamment celle opposant Ibrahima Sory Condé, enseignant, à Mariama Diouldé Diallo, infirmière de 27 ans. M. Condé est poursuivi pour viol, séquestration et chantage présumés. Les réquisitions et plaidoiries devaient initialement se tenir ce mardi, après plusieurs renvois successifs.

Pour l’heure, aucune date n’a encore été annoncée pour la reprise des audiences, a indiqué une source proche du parquet.