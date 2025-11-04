Le dépôt des dossiers de candidature pour l’élection présidentielle du 28 décembre 2025 s’est officiellement clôturé ce lundi 3 novembre à la Cour suprême. Plusieurs personnalités ont déposé leurs dossiers, parmi lesquelles le général Mamadi Doumbouya, Oumane Kaba, Lansana Kouyaté et Faya Millimouno.

Mais ce rendez-vous électoral se distingue surtout par l’absence de grandes figures de la vie politique guinéenne. Ni Cellou Dalein Diallo, principal opposant en exil, ni Sidya Touré, lui aussi exilé et désormais frappé par la limite d’âge fixée dans la nouvelle Constitution, n’ont déposé de dossier. Bah Ousmane, ancien ministre et président de l’UPR, manque également à l’appel.

Autre grand absent : le RPG Arc-en-ciel, ancien parti au pouvoir, toujours sous sanction du ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD). Quant à Mamadou Sylla, ancien chef de file de l’opposition après la présidentielle de 2020 — celle qui avait permis à Alpha Condé de briguer un troisième mandat —, il n’est pas non plus candidat.

Il convient de rappeler que le dépôt d’un dossier ne garantit pas automatiquement la participation au scrutin. La Cour suprême devra examiner la conformité de chaque candidature et pourrait invalider celles qui ne répondent pas aux critères légaux requis.