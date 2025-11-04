Pour la première fois depuis 2010, le Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée (RDIG) ne participera pas à une élection présidentielle. Son président, Jean Marc Telliano, justifie ce choix par l’absence de crédibilité du scrutin du 28 décembre 2025, qu’il estime “déjà gagné d’avance”.

“Qui va jeter 900 millions pour une élection dont le vainqueur est connu d’avance ?”, interroge l’ancien ministre, estimant qu’il serait insensé de payer une caution pour un processus biaisé.

Jean Marc Telliano affirme qu’il avait initialement envisagé de se présenter, avant de renoncer en apprenant la candidature du général Mamadi Doumbouya. “Une fois qu’il est candidat, je ne vois aucune raison de l’être moi-même. Les élections sont déjà gagnées d’avance. Voyez l’arsenal administratif mobilisé : préfets, sous-préfets, délégations spéciales… tous sont nommés. Dans ces conditions, selon la volonté des militants et responsables du parti, nous n’avons aucune raison de participer”, a-t-il déclaré.

Le leader du RDIG accuse le président de la Transition d’avoir trahi son engagement solennel. “Le président Doumbouya a juré sur le Coran et sur la Bible que ni lui, ni les membres du CNT, ni ceux de l’exécutif ne seraient candidats à quoi que ce soit. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est ce qu’il a dit lui-même”, a rappelé Telliano.

L’ancien ministre de l’Agriculture regrette également la manière dont le chef de l’État a annoncé sa candidature. “Il n’a pas fait de déclaration à la Nation, il a surpris tout le monde. Moi, je n’y croyais pas. Je pensais qu’il tiendrait à sa parole de militaire. Je suis fils de gendarme, je sais ce que représente un engagement dans l’armée”, a-t-il ajouté.

Pour Jean Marc Telliano, participer à ce scrutin reviendrait à gaspiller de l’argent inutilement. “Vous me voyez prendre 900 millions pour aller les jeter ? J’ai une famille, des militants et des sympathisants à soutenir. Nous allons plutôt nous organiser pour restructurer le parti à la base. Je ne suis pas un novice en politique, je n’ai pas besoin de me faire voir. J’ai déjà une notoriété et une base solide. Ceux qui ne sont pas connus peuvent chercher à se faire remarquer, mais moi je refuse de participer à une compétition où nos frères sont exclus”, conclut-il.